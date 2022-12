Gezinnen moesten enkele maanden wachten op nieuw huis: ‘De bouw ging te snel voor de nutsbedrijven’

De huizen gingen allemaal naar mensen die al in de Indische buurt woonden. Ze maken onderdeel uit van een grootschalig vernieuwingsproject dat 600 woningen in het gebied rond het station omvat. Zwijndrecht kreeg voor dat project 4 miljoen euro subsidie van het Rijk. Chris Kuijpers, directeur-generaal volkshuisvesting bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, kwam het eerste resultaat persoonlijk bekijken: "We hebben een miljard uitgetrokken voor dit soort projecten, maar dit is de eerste plek waar mensen daadwerkelijk wonen."