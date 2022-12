Sloop van het oude belastingkantoor op de Spuiboulevard in volle gang

De bouw van het nieuwe stadskantoor start begin 2023 en moet in 2025 klaar zijn. Daarna begint de sloop van het oude stadskantoor, waar zes woontorens voor in de plaats komen.

Ook wordt het stadskantoor 'coronaproof' gebouwd, ermee rekening houdend dat sinds de coronacrisis het thuiswerken is ontdekt en lang niet iedereen die in het pand werkt, fulltime op kantoor zal zitten. Daarom wordt er meer ruimte gemaakt voor 'ontmoeting, sociale interactie, samenwerking en kennisdeling', zoals eerder werd geschreven in een brief aan de Dordtse gemeenteraad.