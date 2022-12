Toeterende scooterrijder trekt aandacht van politie en wordt aangehouden

Een man is maandag in Dordrecht aangehouden door de politie, nadat hij zichzelf in de kijker speelde bij de wijkagenten.

Door luid toeterend over het Vrieseplein in Dordrecht te rijden, trok de man de aandacht van de surveillerende politie. Zo schrijven de wijkagenten van Dordrecht Centrum op Instagram. Nadat de scooterrijder luid claxonnerend een groepje mannen op het Vrieseplein passeerde, besloten de agenten om een controle uit te voeren. Hierbij bleek de man geen identiteitsbewijs of rijbewijs bij zich te dragen. 'Wel bleek hij een stapeltje briefjes van 20 euro, enkele zakjes verdovende middelen en een flink mes bij zich te dragen.' De man is aangehouden. De politie doet verder onderzoek. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen