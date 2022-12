‘Nieuwe’ Grote Markt in Dordrecht stap dichterbij

De Grote Markt is nu vooral een parkeerterrein. In de plannen van de gemeente moeten auto's plaatsmaken voor groen. Voor het zover is, zal er overleg plaatsvinden met bewoners en onderzoek gedaan worden naar het parkeergebruik. Ook voor de aanpak van de Merwekade, die de gemeente beschouwt als een belangrijke entree van de binnenstad, is onderzoek nodig naar parkeeralternatieven.