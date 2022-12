Politie rekent drie Dordtenaren in met getrokken pistolen; vierde verdachte meldt zich later

De politie kreeg vrijdag een filmpje doorgestuurd waarop te zien was dat een man met een vuurwapen rondliep in de Jacob van Lennepstraat in Krispijn. Ook zou te zien zijn geweest hoe de man contact maakte met twee anderen. Agenten wisten het trio vrij snel op te sporen en kon de verdachten aanhouden. Dit gebeurde met de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV), waarbij agenten de verdachten benaderen met een gericht en geladen wapen.