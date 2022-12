Honderden kerstmannen rennen in Dordtse binnenstad zo'n 20.000 euro bij elkaar

Ongeveer vijfhonderd kerstmannen stonden vrijdagavond klaar voor het startschot voor de alweer negende Santa Run, die begon op het Stadhuisplein in Dordrecht. Met de deelname van de kerstmannen én het sponsorgeld is er in totaal bijna 20.000 euro verzameld voor verschillende goede doelen.

De afgelopen jaren was een Santa Run vanwege corona niet mogelijk, maar nu weer wel. Het concept is hetzelfde: inwoners meldden zich voor 7,50 euro aan en kregen in ruil daarvoor hun startbewijs en kerstmannenpak. Een parcours van bijna 3 kilometer werd vrijdag afgelegd in de binnenstad.

Van het opgehaalde geld gaat er 7500 euro naar de Voedselbank in Dordrecht; het goede doel waarvoor organisator Rotary Club Dordrecht dit jaar koos. 6000 euro van het binnengekomen geld ging vorige week naar het andere evenement van Rotary: Santa on Tour. Van dat geld werden door Dordtenaren ingestuurde wensen in vervulling gebracht.

Rotary Club geeft zo'n 6000 euro aan andere goede doelen. "Ik denk dat we in totaal 25.000 euro hebben binnengekregen, waarvan we dus dik 20.000 euro weggeven en een deel nodig hebben om kosten te dekken. Een hartstikke mooi bedrag", vertelt een woordvoerder van Rotary.