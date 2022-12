In dit supergezellige straatje in de Dordtse binnenstad is dit weekend een mini-kerstmarktje

De straten zijn versierd en de kerstmuziek warme drankjes staan klaar. De bewoners van Hof 1 tot en met 4 houden van Kerst, van dieren en van ondernemen. Dit weekend slaan ze daarom de handen ineen met een soort kerstmarkt in het straatje. Bezoekers of voorbijgangers kunnen ook hun hartenwens ophangen in de Kerstwensboom die klaarstaat.

De opbrengsten van die boom gaan naar Dierenzorgcentrum Louterbloemen om ook de dieren zonder baasje een fijne tijd te bezorgen én ze hopelijk aan een baasje te helpen. "We komen elkaar veel tegen, passen op elkaars huisdieren tijdens vakanties en in de zomer zijn we met z'n allen gezellig buiten. Het kon niet anders dan dat we ook met Kerstmis de handen ineen zouden slaan om iets moois te organiseren in de straat", vertelt een van de ondernemers.