Aantal WW-uitkeringen blijft dalen in Drechtsteden

In Drechtsteden nam het aantal WW-uitkeringen in november verder af, ook onder jongeren. Vooral jongeren met een flexibel contract verloren hun baan in sectoren als horeca en detailhandel die door de coronacrisis zwaar werd getroffen. Maar als gevolg van de coronamaatregelen en de economische groei vonden zij ook weer snel werk.

UWV verstrekte in november 2.056 WW-uitkeringen in Drechtsteden; 94 minder dan de maand ervoor. In vergelijking met vorig jaar daalt het aantal WW-uitkeringen met 26 procent. De sombere economische verwachtingen zijn daarmee nog niet terug te zien in de WW-ontwikkeling. Ook onder jongeren nam de WW verder af. Jongeren merken door het flexibele contract vaak als eerste de gevolgen van economische schommelingen, aldus het UWV. Maar bij economische groei zijn zij vaak ook weer al eerste aan de slag bij een werkgever.

De daling is wel minder sterk ten opzichte van het tweede half jaar van 2020 en het eerste half jaar van 2021, aldus de uitkeringsinstantie. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën. Ten opzichte van november 2021 is het aantal jongeren met een WW-uitkering in Drechtsteden in november 2022 met 20 procent gedaald.

Er staan in de regio nog 166 jongeren met een WW-uitkering geregistreerd. De meeste werkzoekende jongere WW'ers tot 27 jaar hebben een achtergrond in de horeca, economisch-administratieve of klantenservice beroepen. Leerwerktrajecten zijn daarbij volgens het UWV een kansrijke manier om een vaste aanstelling in de wacht te slepen. Vooral jongeren zonder startkwalificatie (een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger, MB) zouden het meest kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.