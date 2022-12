Meerdere gewonden door gladheid in regio Drechtsteden

Bij het ongeluk waren vier auto's betrokken en raakte een persoon gewond. Een ambulance is op de plek van het ongeval geweest. Of het slachtoffer ter plaatse kon worden behandeld of mee moest naar het ziekenhuis, wist de politiewoordvoerder niet. Daarna is de afrit tijdelijk afgesloten, vanwege extreme gladheid en heeft Rijkswaterstaat er extra gestrooid.