En weer gaat het mis bij Beter Voor Dordt: twee raadsleden, twee commissieleden én bestuur weg

En wéér is het mis bij de Beter Voor Dordt (BVD). Deze keer stappen twee gemeenteraadsleden en twee commissieleden uit de fractie en ook het volledige bestuur stopt ermee. Zij reppen van 'egoïstisch en egocentrisch gedrag en intimidatie'.

Het gaat om de raadsleden Claudia Simon-van Waardhuizen, een nieuwkomer in de gemeenteraad na de verkiezingen van maart en Marco Stam die de afgelopen vier jaar nota bene wethouder was voor de partij. Ook commissieleden Astrid Koole-Bruurmijn en Dave Boone nemen afscheid van BVD om verder te gaan als Fractie Van Waardhuizen.

Zij wijzen vooral naar fractievoorzitter David Schalken: 'Helaas is het moment aangebroken om niet langer onder de naam van Beter Voor Dordt te kunnen opereren met een fractievoorzitter die in alle opzichten zijn taken verzaakt en toelaat dat een ander fractielid zijn fractiegenoten bedreigt en intimideert', aldus de vier politici in het persbericht.

Schalken zou niet hebben opgetreden tegen het gedrag van BVD'er Jacques Katif die volgens de vertrekkers om de haverklap collega's zou hebben bedreigd en geïntimideerd. Dat nemen de vier niet alleen Katif, maar ook Schalken zeer kwalijk.

In een persbericht schrijven zij: 'Helaas blijkt het ook in deze gemeenteraadsperiode niet mogelijk om tot een goede samenwerking te komen binnen de fractie Beter Voor Dordt. Egoïstisch en egocentrisch gedrag en intimidatie in combinatie met slecht (fractie)leiderschap hebben al sinds de installatie van de raad in maart de overhand binnen de fractie. Met dit gedrag is volledig voorbijgegaan aan de basisprincipes vertrouwen en veiligheid. Concrete signalen over onveiligheid zijn daarbij veronachtzaamd en genegeerd'.

Die laatste zegt zich niet in de kritiek te herkennen en wil eigenlijk niet ingaan op de beschuldigingen. "Kun je je voorstellen dat een stevige vent als Marco zich laat bedreigen? Het is volgens mij alleen een gevoel, waarover men niet bereid is te praten om tot een oplossing te komen." De vier vertrekkers stellen daar herhaaldelijk op aangedrongen te hebben.

Beter Voor Dordt heeft sinds de oprichting van 2006 een lange historie van vertrekkende gemeenteraadsleden. Stam is niet de eerste wethouder die de partij vaarwel zegt. Eerder deed ook Harry Wagemakers dat in 2015 al. Vorig jaar zomer stapten zes van de zeven gemeenteraadsleden op. De bom barstte destijds over de opvolging van wethouder Piet Sleeking, die er in het najaar na ruim elf jaar wethouderschap mee ging stoppen.

Ook het vijfkoppige bestuur, dat pas in september was begonnen, is per direct opgestapt. Dat nieuwe bestuur probeert volgens het persbericht sindsdien de overdracht te regelen, maar dat zou worden tegengewerkt door de vertrokken bestuursleden Schalken, Jan-Willem Wringer (beiden nu raadslid) en Sleeking. Het gaat dan om inschrijving in het handelsregister en de overdracht van de financiële administratie.

'Herhaaldelijk is verzocht om hierover in gesprek te komen, maar door bewuste actieve tegenwerking van de drie oud-bestuursleden heeft deze overdracht niet plaats kunnen vinden en kent dus geen resultaat', aldus het persbericht. 'Alle inspanningen ten spijt kunnen wij niet anders concluderen dat het ons als bestuur onmogelijk is gemaakt te functioneren. Dit heeft helaas geleid tot het besluit om alle bestuurstaken neer te leggen en per direct als bestuursleden af te treden', stellen de afgetreden bestuursleden Chris van Holland, Eric Witte, Enrico de Bruijn, Peter Platje en Patrick Meijer.