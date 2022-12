Automobilist belandt in een sloot op een polderweg bij Streefkerk

Een automobilist is maandagavond in het buitengebied van Streefkerk met zijn busje in een sloot beland. De man verloor de macht over het stuur op de Middenpolderweg.

Naar eigen zeggen zijn wagen in een slip waarbij de achterzijde van de auto van de weg dreigde te raken. Bij het tegensturen ging het mis waarna het busje een paaltje raakte en vervolgens in de sloot belandde. De automobilist, voor wie uit voorzorg een ambulance was opgeroepen, kwam met de schrik vrij. Beruchte weg Een gedeelte van de Middenpolderweg was korte tijd afgesloten voor overige verkeer. Dit was vooral om de berger de ruimte te geven zodat hij de bus weer op het droge kon takelen. De Middenpolderweg staat bekend als een gevaarlijke weg, vooral omdat het een lange rechte weg is waar vaak hard wordt gereden. Bij onderhoudswerk twee jaar geleden trof de provincie vanwege de vele ongevallen nog maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

