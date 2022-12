Veerhalte Nieuw-Lekkerland klaar voor toekomst met waterbus

De vernieuwde halte in Nieuw-Lekkerland van het voetveer naar Lekkerkerk is vrijdag 9 december officieel in gebruik genomen. Rond de veerhalte is meer parkeerruimte gekomen voor fiets, scooter en auto.

De oeververbinding heeft tevens een nieuwe brede loopbrug, zodat het voetveer beter bereikbaar is geworden voor mensen in een rolstoel. Het nieuwe ponton heeft een wachtruimte en voldoet aan 'waterbusnormen', zodat de halte klaar is voor een toekomstige snelle waterverbinding over de Lek. Snelle waterverbinding "Als gemeente Molenlanden hebben wij de ambitie om over de Lek een snelle waterverbinding te realiseren richting Dordrecht en Rotterdam. Door ontwikkelingen zoals werkzaamheden aan de A15 en de A16 wordt een alternatief over water noodzaak. Maar om onze ambities te verwezenlijken hebben we wel andere partners nodig", aldus wethouder Johan Quik Quik noemt de veerhalte vrijdag 'een visitekaartje van het dorp'. Het veer is een belangrijke schakel tussen de Krimpenerwaard en Alblasserwaard. Scholieren en forensen uit Nieuw-Lekkerland maken doordeweeks veel gebruik van het voetveer. Daarnaast verbindt het fietsroutes, waardoor toeristen en fietsliefhebbers langs de Lek naar de molens van Kinderdijk of naar Nieuwpoort kunnen fietsen. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

