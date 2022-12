Verkoop spullen gaat mis: jonge Dordtenaren geslagen met vuurwapen en beroofd

Een achttienjarige man is op donderdagavond 8 december geslagen met een vuurwapen en vervolgens beroofd op het Jozef Israëlsplein in Dordrecht. De verdachten gingen er in een Volkswagen Polo vandoor. De man raakte gewond.

De inwoner van Dordrecht sprak via sociale media af om rond 20.00 uur spullen te verkopen op het pleintje in Oud-Krispijn. Met een zeventienjarige vriend stond hij op de koper te wachten, toen er een zwarte Volkswagen Polo met vier inzittenden aankwam. Twee mannen stapten uit en liepen naar de wachtende vrienden toe. Een van de twee uitgestapte mannen bedreigde vervolgens een van de jongens met een vuurwapen en de achttienjarige jongen werd tweemaal met het vuurwapen geslagen. De 'kopers' gingen er na de bedreiging en beroving vandoor in de Volkswagen Polo. De man die werd geslagen, moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Zijn vriend bleef ongedeerd. Politie zoekt informatie De politie is op zoek naar getuigen van de beroving. De twee daders zijn tussen de 18 en twintig jaar oud, ongeveer 1.90 meter lang, hebben een slank postuur en droegen tijdens de aanval zwarte kleding, een masker en hadden hun capuchon op. Wie iets weet, heeft gezien of misschien heeft vastgelegd via een dashcam, kan contact opnemen met het politietelefoonnummer 0900-88 44. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen