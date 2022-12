Sliedrechtse verdachte van moord op Remsley Eisden mag voorlopig alleen met zijn advocaat praten

Eisden (36) werd halverwege oktober van dit jaar geliquideerd na een cafébezoek in de wijk Crabbehof. Hij zat in zijn auto in de Van den Tempelstraat toen de dader een kogelregen op hem afvuurde. De vader van drie kinderen overleed ter plekke. De dader wist te ontkomen. Na herhaaldelijke getuigenoproepen in onder meer het tv-programma Opsporing Verzocht hield de politie enkele weken geleden, ruim een maand na de moord, de 49-jarige Sliedrechter als verdachte aan .

De politie heeft sterke aanwijzingen dat er sprake is van een bendeoorlog in Dordrecht. De dood van Johnny Henriques (42), vader van twee kinderen, in april 2020 zou daarmee te maken hebben. Hij werd bij de deur van zijn appartementencomplex in de Jacob van Heemskerckstraat van dichtbij neergeschoten. De politie wil meer informatie over de rivaliserende groepen om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen.