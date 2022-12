Bomenridders woedend om snelle kap van bomen in Wielwijk

Een paar dagen nadat ze het bezwaar van de Bomenridders had afgewezen, is de gemeente Dordrecht meteen begonnen met de kap van vier oude populieren en een esdoorn in Wielwijk.

Dit tot grote woede van de Bomenridders, die nu niet meer in beroep kunnen gaan tegen het besluit. "De gemeente ontneemt ons de mogelijkheid te proberen via de rechter de kap alsnog tegen te houden. Daarover zijn wij zeer teleurgesteld. Wij Bomenridders werken met open vizier en verwachten dit ook van de kant van de gemeente Dordrecht", stelt de stichting. De naar schatting zestig jaar oude bomen moeten wijken voor de aanleg van een groen plantsoen en een fietspad tussen de woningen van de Tromptuinen in Wielwijk. De Bomenridders hadden bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning omdat ze het belachelijk vinden om eerst oude bomen te kappen en dan groen aan te leggen. "Het is toch van de zotte om in het kader van vergroening bestaande, volgroeide zwarte populieren die wel 150 jaar oud kunnen worden op te offeren", stellen ze. Volgens de bezwaarschriftencommissie waren hun bezwaren ongegrond. De bomen hebben slechts een beperkte levensduur en er zit dood hout in de kruinen. De kapvergunning was daarom niet onredelijk. De bomen zijn inmiddels gekapt. Volgens de Bomenridders was aan de gestapelde stammen te zien dat het gezonde populieren waren die nog jarenlang mee konden. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

