Het kan weer: illegaal vuurwerk inleveren zonder straf

Wie illegaal vuurwerk in bezit heeft, kan dat op vrijdag 23 december straffeloos inleveren op de parkeerplaats van FC Dordrecht. Eerder leverde zo'n inleveractie 51 kilo illegaal vuurwerk op.

Illegaal vuurwerk is verboden om in bezit te hebben en af te steken. Daaronder valt al het vuurwerk dat niet in de legale consumentenhandel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Mensen die thuis illegaal vuurwerk hebben, lopen het risico dat hun woning gesloten wordt en ze een strafblad krijgen, waarschuwt de gemeente.

Wie er vanaf wil, kan op vrijdag 23 december tussen 13 en 16 uur naar de inleveractie komen bij de parkeerplaats van FC Dordrecht, ingang via de Provincialeweg/Reeweg Oost. Twee jaar geleden leverde zo'n actie 51 kilo illegaal vuurwerk op. ""Alles wat we op deze manier binnenhalen, gaat de lucht niet in en vermindert de druk in de ziekenhuizen", zei burgemeester Wouter Kolff toen.

Wie vermoedt dat iemand illegaal vuurwerk opslaat of verkoopt, kan daarvan melding doen via 0800-7000 of Meldmisdaadanoniem.nl.