Gemeente plaatst mobiele veiligheidscamera bij beschoten pand van afhaalrestaurant Lobi BBQ

Het Surinaamse afhaalrestaurant van Gilermo Boldewijn is al enkele maanden dicht en staat in de verkoop. Niettemin bleek het toch doelwit van geweld. Ook andere vestigingen in Den Haag en Rotterdam lagen letterlijk onder vuur. De politie hield eind november in Den Haag wel een negentienjarige Capellenaar aan die verdacht wordt van betrokkenheid bij de zaak. Hij zit nog steeds in voorarrest.