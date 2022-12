Lichtjesroute en nieuwe Winterpleinen vanaf vrijdag te bezoeken; Dordtse decemberdagen beginnen

Vanaf 9 december is het Dwaalspoor, de lichtjesroute die in coronatijd in het leven geroepen werd, terug. Maar anders dan de vorige edities. Vanaf het Hof tot aan de Grote Kerk zijn ’s avonds 3D-projecties te zien die geschiedenisverhalen vertellen over de stad. Het Dwaalspoor is te zien tot en met 8 januari. Alleen op eerste kerstdag en oudejaarsdag niet.