Nieuwe Aldi in winkelcentrum Bieshof deelt bij opening biertafels en tegoedbonnen uit

Op de kraskaarten staan prijzen als een biertafel en bouwplaatsradio of tegoedbonnen van maximaal 250 euro. Voor klanten die achter het net vissen is er, zolang de voorraad strekt, een gratis herbruikbare ALDI-tas. De ALDI-vestiging is aan het Van Eesterenplein. Op de openingsdag staat er een foodtruck op de parkeerplaats. Daar kunnen klanten gratis verse gerechtjes met producten van ALDI proeven.