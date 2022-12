Via die app kunnen zij binnenkort begeleiding en nazorg krijgen. Deze groeiende groep patiënten kampt vaak nog langere tijd met onzekerheid, angst, lichamelijke gevolgen en/of vragen. De 207 mille komt van de Stichting BeterKeten. In 2023 gaat de eerste versie van de app live.

Een op de 25 mensen krijgt in zijn of haar leven een melanoom. Als die op tijd wordt ontdekt, zijn de vooruitzichten goed. Als dit niet het geval is, of als het melanoom agressief is, kan de patiënt eraan overlijden. De app is een initiatief van het ASz, het Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis, onder leiding van het Erasmus MC.