Slingerende drankrijder gepakt na dolle rit over A15 en A27

Na een achtervolging van en kleine 30 kilometer over de A15 en de A27 heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag in het Brabantse Dussen een man opgepakt vanwege rijden onder invloed van alcohol.

De man viel al bij Sliedrecht op doordat hij er slechts dankzij de vangrails in slaagde zijn auto op de weg te houden. Uiteindelijk stopte hij tegen half vier in Dussen. Daar vluchtte hij te voet, maar na een korte zoektocht bleek hij zich in een gebouw verstopt te hebben. De man, een vijftigjarige Dussenaar, beweerde nog als vrijwilliger bezig te zijn met het opruimen van sinterklaasversieringen, maar die smoes maakte alleen gezien het tijdstip geen indruk op de agenten. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen