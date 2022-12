Schermen vertellen Dordtenaren in vijf talen wanneer het tijd is om plastic vuilniszak op te hangen

Je vuilniszak uren of dagen eerder ophangen dan dat-ie wordt opgehaald, is natuurlijk vragen om ongedierte. In sommige Dordtse wijken lijkt een aantal bewoners een geheugensteuntje nodig te hebben voor wanneer het tijd is de zak op te hangen. Daarom rouleren er nu informatieschermen in de stad, met informatie in vijf talen.

De twee informatieschermen, die de gemeente 'nog had staan', zijn de komende maanden op verschillende plekken in de stad te zien. Momenteel staan ze op de Bosboom Toussaintstraat en op het Vrieseplein. Is dat toeval? Nee. "Dit zijn, samen met vier andere plekken waar de borden nog komen te staan, echt de hotspots in de stad'', vertelt een gemeentewoordvoerder. "Deze plekken zijn gekozen op basis van de hoeveelheid meldingen die mensen hebben gemaakt over afval.'' De borden attenderen omwonenden erop wanneer het tijd is hun zak met pbd-afval (plastic, blik en drinkpakken) op te hangen. Het bord geeft ook aan hoeveel uur iemand nog heeft om dat te doen. Zo'n bord werkt handiger dan een poster. "Op deze schermen kunnen we verschillende boodschappen zetten. Als er geen zakken opgehangen hoeven te worden, geeft het scherm bijvoorbeeld aan dat er bij supermarkt Dirk van den Broek een bak staat om plastic afval in te gooien. Veel mensen weten dat niet.'' De borden staan aan op tijden dat 'de meeste mensen op straat lopen'. "Tussen 06.00 en 10.00 uur 's ochtends en van 16.00 tot 22.00 uur 's avonds. Dan zijn ze het best zichtbaar'' De tekst op de schermen staat er in vijf talen: Engels, Marokkaans Arabisch, Nederlands, Pools en Turks. De borden komen ook nog bij het Nieuwkerksplein, het Weeshuisplein, de Waldeck Pyrmontweg en de Lijnbaan te staan. Op deze in totaal zes plekken worden zakken vaak te vroeg of helemaal niet opgehangen. "En als zakken juist te laat worden opgehangen, maken vogels die kapot. Dat lokt dan weer ratten. Los daarvan draagt het ook niet bij aan een fijn straatbeeld.'' Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen