Automobilist (32) uit Zwijndrecht verdacht van doodrijden fietser in Dordrecht, rijbewijs afgenomen

De man die verdacht wordt van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Oranjelaan in Dordrecht is een 32-jarige inwoner van Zwijndrecht. Volgens getuigen reed hij met hoge snelheid. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij zit nog vast.

Bij het ongeluk kwam donderdagochtend een zestigjarige fietser uit Hardinxveld-Giessendam om het leven bij de kruising met de Parklaan. Bewoners van het naastgelegen huis probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat bleek vergeefs.

Straatrace

De klap was enorm. Overal lagen brokstukken. Zo kwam het voorwiel van de fiets tientallen meters verderop terecht. Getuigen vermoeden dat de fietser, die zorgmedewerker bij het Leger des Heils in Dordrecht was, het slachtoffer is van een straatrace. Een getuige zou vanaf het Essostation twee auto's met hoge snelheid hebben zien optrekken. Ook de politie liet weten die geluiden te hebben gehoord. Het onderzoek is nog steeds in volle gang.

Het drama heeft ook bij politici impact. Raadslid Alexander Kuhlmann pleit al langere tijd voor maatregelen tegen verkeershufters in de stad. "Dit ongeval is diep triest", zegt hij. "Hardrijders zijn helaas een probleem in veel straten in Dordrecht en een grote ergernis voor de bewoners."

Busbaan

Bij de Oranjelaan en Merwedestraat werd met steun van de VVD een busbaan aangelegd, zodat het verkeer nog slechts over één rijbaan mag. "Maar we hebben ook te maken met idioten tegen wie geen kruid is gewassen", stelt Kuhlmann. "We moeten zorgen dat de pakkans omhoog gaat. Wij pleiten al langer voor mobiele flitspalen komen die rouleren door de stad, zodat hardrijders zich ervan bewust worden dat ze betrapt kunnen worden."