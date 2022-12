Verbod op lozen GenX onmogelijk, zegt provincie, waterleidingbedrijven eisen het wel

Een verbod op het lozen van GenX-stoffen door Chemours in Dordrecht is volgens de provincie Zuid-Holland onmogelijk. De waterleidingbedrijven Evides en Oasen vinden dat wel nodig en stappen daarom naar alle waarschijnlijkheid naar de rechter.

In de nieuwe milieuvergunning krijgt het Dordtse bedrijf opnieuw toestemming om PFOA en GenX via het riool te lozen op de Beneden-Merwede. Evides en Oasen vinden dat PFAS-stoffen zoals PFOA en GenX helemaal niet in het milieu thuis horen. "Wij pleiten daarom voor een nationaal en Europees verbod op productie, toepassing en uitstoot. Wat er niet in onze drinkwaterbronnen zit, hoeven we er niet uit zuiveren", schrijven de twee bedrijven.

'Geen misstanden bij Chemours'

Ze wijzen erop dat Europese regels voorschrijven dat de waterkwaliteit van bronnen niet achteruit mag gaan. Bovendien willen zij graag minder moeite hoeven doen om schoon en gezond drinkwater te leveren. Om dezelfde redenen hebben ze eerder al bezwaar gemaakt tegen milieuvergunningen voor Dow en DuPont, die op hetzelfde terrein gevestigd zijn.

Zo'n verbod is er echter nog niet. Volgens provinciebestuurder Frederik Zevenbergen kan de provincie de uitstoot daarom ook niet verbieden, vertelde hij dinsdag aan Provinciale Staten. In de nieuwe vergunning wordt het bedrijf wel verplicht om de uitstoot met de best beschikbare technieken tot het minimum te beperken, maar strengere eisen zijn niet mogelijk: "Wij geven geen vergunning af om zo maar wat aan te klooien."

Overigens benadrukt Zevenbergens collega Meindert Stolk dat Chemours zich keurig aan de vergunningen houdt. "De afgelopen drie jaar is er welgeteld één lichte, administratieve overtreding geweest. De suggestie dat het daar één grote misstand is, is feitelijk onjuist."