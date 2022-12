Ultieme ontsnappingspoging met gestolen busje eindigt in de sloot, bestuurder aangehouden

Een in Dordrecht gestolen bestelbus is vannacht na een politieachtervolging in een sloot in de Hoeksche Waard terechtgekomen. Agenten hebben de bestuurder van het voertuig aangehouden op verdenking van diefstal.

De Dordtse politie liep naar eigen zeggen achter de feiten aan in de nacht van woensdag op donderdag. 'We konden enkel nog een aangifte opnemen van een bestelbus die zojuist was gestolen', zo schrijft de Politie Dordrecht op Instagram. De agenten deelden deze informatie met hun collega's in omliggende gebieden met het verzoek om naar het gestolen voertuig uit te kijken.

Niet veel later kregen de Dordtse dienders goed nieuws. "Gestolen bestelbus in het zicht! Kreekkade, Heinenoord!" Politieagenten in de Hoeksche Waard hadden de bestelbus in het vizier. 'En ze waren niet van plan om deze uit het oog te verliezen', aldus de Dordtse agenten.

Tijdens de achtervolging reed de bestuurder op een gegeven moment een doodlopende straat in. 'Toen kon het eigenlijk niet meer mis gaan', schrijven de agenten. In een ultieme poging om aan de politie te ontkomen keerde de bestuurder het voertuig. Bij deze wanhoopsactie belandde de voortvluchtige met busje en al in de sloot. Daarmee kwam de achtervolging abrupt tot een einde.

De verdachte klom zelf uit het voertuig en werd vervolgens aangehouden op verdenking van diefstal van het bestelbusje. De recherche heeft de zaak in behandeling genomen.