Oekraïners verkassen naar pand aan de Singel en kunnen daar als het moet heel 2023 blijven

De gemeente Dordrecht heeft na een maandenlange zoektocht een ander onderkomen gevonden voor de 170 Oekraïners die nu nog op een boot aan de Lange Wantijkade verblijven. Ze verkassen in maart naar een pand aan de Singel.

Toen de boot er in het voorjaar werd aangemeerd, was al snel duidelijk dat een aantal omwonenden niet blij is met het kolossale ding voor de deur. Crisis of niet. "Als je het huis koopt voor het uitzicht en dit belemmert dat uitzicht, dan kan dat vervelend zijn, ja", erkende een woordvoerder van de gemeente destijds, maar vanwege de crisissituatie was er op die korte termijn geen andere keuze dan de boot toch aanmeren daar.

Vanwege de klachten van omwonenden werd een nieuwe plek gezocht en gevonden: een paar 100 meter verderop aan de Korte Wantijkade. Maar omdat de hulpdiensten die plek niet konden bereiken, ging de boot binnen no-time terug richting Lange Wantijkade.

Nu is dus een stek gevonden en die is bovendien langere tijd beschikbaar. Het gaat om een pand aan de Singel 271 en daar kunnen de Oekraïners in ieder geval heel 2023 in terecht. Het gebouw is eigendom van ontwikkelaar Van Pelt, wordt verbouwd en zo snel mogelijk ingezet voor opvang van de Oekraïense vluchtelingen die nu op de boot verblijven. Er kunnen op deze plek zo'n 250 vluchtelingen worden opgevangen, meer nog dan op de boot. De verhuizing staat gepland voor begin maart.

Blij met gebouw

'Ik ben blij dat we een geschikte locatie hebben gevonden en dat we de mensen in Dordrecht nu kunnen opvangen in een gebouw in plaats van een boot', zegt burgemeester Wouter Kolff in een persbericht van de gemeente.

Binnen de gemeente zijn verschillende locaties bewoonbaar gemaakt als opvanglocatie. Op dit moment worden mensen nog opgevangen op de hotelboot aan de Lange Wantijkade/Touwslagerstraat en in Crownpoint aan de Spuiboulevard. Ook dat gebouw naast het Stadskantoor is heel volgend jaar nog beschikbaar voor opvang.

Het pand aan de Singel wordt beschikbaar gesteld door eigenaar en ontwikkelaar Van Pelt. Kolff: 'Ik ben de eigenaar dankbaar voor het beschikbaar stellen van het pand onder nette voorwaarden. Het gebouw aan de Singel wordt de komende periode gebruiksklaar gemaakt.'