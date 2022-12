Fietser komt om het leven bij ongeluk met auto

Een fietser is donderdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op de Oranjelaan in Dordrecht. De automobilist die betrokken was bij het ongeval is aangehouden. De politie is een onderzoek gestart.

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur. De Oranjelaan werd na het incident afgesloten. De plek van het ongeval werd afgeschermd met hekken en een tent. De exacte toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

