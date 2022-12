Theaterbezoekers prikken achtgangendiner weg op podium Kunstmin

Een plek waar anders acteurs als Anniek Pheifer, Jeroen Spitzenberger en Victor Löw hun talent etaleren. Nu was chef-kok Cees Timmerman de ster van de avond. De Dordtenaar bedacht en maakte de gerechten en vertelde tijdens de proeverij in het theater volop over de producten en bereiding ervan. Theatervormgever Anneloes van Assem zorgde ervoor dat 'KookKunst DeliCees' in het niets leek op een doorsnee-avond in een volgeboekt restaurant.