Celstraf voor Dordtenaar die vrienden en kennissen voor duizenden euro’s oplichtte

Slachtoffers kwamen uit alle delen van het land. De Dordtenaar zei dat ze door hun investeringen vette winst konden opstrijken. Hij toonde ze dan bankbiljetten en deed net of hij heel rijk was, maar dat was schijn. De man had enorme schulden. De bankbiljetten die hij toonde had hij afgetroggeld van andere gedupeerden. Mensen geloofden in zijn leugens.