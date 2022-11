Dordtse handhavers krijgen bodycam

De uitkomsten van een proef heeft de gemeente doen besluiten de bodycam nu voor alle handhavers in te zetten. Er blijkt een behoorlijke preventieve werking uit te gaan van de bodycam, zodat situaties niet of minder vaak escaleren. De handhaver voelt zich daardoor veiliger.

Het is altijd duidelijk wanneer er wordt gefilmd, stelt de gemeente. De handhaver draagt de bodycam zichtbaar. Het apparaatje staat in principe stand-by. De boa waarschuwt wanneer hij de camera aanzet. De beelden worden 28 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Alleen als er een wettige reden voor is, worden ze langer bewaard, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal in een rechtszaak.