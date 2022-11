Uitslaande brand in garage in Strijen

In een garage aan de Simon Stevinstraat in Strijen is dinsdagochtend een brand uitgebroken. Het vuur zorgt voor flinke rookontwikkeling in de omgeving. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet uit. De brandweer is op het dak bezig om vast te stellen of het vuur doorgaat in de dakconstructie.

De hulpdiensten kregen rond 8.00 uur melding van een brand in Strijen. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Ook de oorzaak van de brand is niet duidelijk. Omwonenden die last hebben van de rook kunnen volgens de Veiligheidsregio het beste de ramen en deuren sluiten. Ook wordt aangeraden om mechanische ventilatie uit te schakelen. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

