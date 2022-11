Hulpdiensten rukken massaal uit voor gewonde man die op straat ligt in Dordrecht

De man is niet aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de politie. Agenten stonden even voor een raadsel, toen ze rond 21.00 uur de man aantroffen op straat met 'verwondingen aan zijn hoofd'. Er rukten naast politie, ook een traumahelikopter en ambulances uit. Voor de zekerheid werd de boel afgezet en werden er sporen veiliggesteld, voor het geval de man bij een misdrijf gewond zou zijn geraakt. Nu blijkt dat dit zeer waarschijnlijk niet het geval is.