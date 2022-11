De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. "Ook Papendrecht besteedt aandacht aan dit thema", stellen wethouders Sophia de Keizer en Jaco van Erk. "Want ook in Nederland krijgt bijna een op de vier vrouwen te maken met seksueel, fysiek of psychisch geweld."