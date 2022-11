Top 2000 Stembus komt naar Dordrecht

De bus gaat na twee jaar afwezigheid door corona weer toeren. Tijdens de stemweek maken dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte radio vanuit de stembus en cafés in het land. 's Avonds zijn Wouter van der Goes en Frank van 't Hof te horen vanuit de bus en spelen zij vanuit cafés de Top 2000 Quiz.