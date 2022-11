Overvaller Van der Valk krijgt 1,5 jaar cel én een alcoholverbod

Over enkele maanden zit de gevangenisstraf er op voor overvaller Dave B. (40). De Dordtenaar overviel in mei het Van der Valk hotel in zijn woonplaats en kreeg hiervoor vrijdag van de rechtbank anderhalf jaar cel opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Met aftrek van zijn voorarrest en zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling betekent dit dat B. binnenkort al de bajes mag verlaten. Toch is de Dordtenaar dan geen vrij man, zo besliste de rechtbank. Aan de voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar verbond zijn strenge voorwaarden. Mede door de 'gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis' bij B. , die verminderd toerekeningsvatbaar werd verklaard, zou zonder behandeling de kans op herhaling groot zijn. Om die reden moet B. zich na vrijlating melden voor een behandeling bij een kliniek, laten inschrijven voor begeleid wonen en krijgt hij een volledig alcoholverbod. De dakloze Dordtenaar overviel op 24 mei het hotel door met een bijl naar binnen te lopen en daarmee op kassalades te slaan. Met een lege kassa liep hij naar buiten en werd hij gepakt. Volgens B. was het een soort noodkreet om hulp, omdat hij na de dood van zijn ouders volledig het spoor was kwijtgeraakt. Eerder beroofde hij al een pizzakoerier, maar toen liet de politie hem noodgedwongen gaan. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

