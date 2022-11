Verdachte van moord op Remsley Eisden blijft voorlopig vastzitten

De 36-jarige Remsley had geen schijn van kans toen hij in de nacht van 15 op 16 oktober op de Van den Tempelstraat in de wijk Crabbehof werd geliquideerd. Het slachtoffer zat daar in een geparkeerde personenauto toen hij een kogelregen op zich kreeg afgevuurd. De Dordtenaar stierf ter plekke aan zijn verwondingen. Welke motieven er waren om Remsley te vermoorden, is niet bekend.