Kritiek op invoering betaald parkeren Stadswerven: 'Alle bewoners hadden op de hoogte kunnen zijn'

Een bewoner van de Dordtse nieuwbouwwijk Stadswerven is verbolgen dat daar binnenkort betaald parkeren wordt ingevoerd, terwijl in andere wijken de keuze aan de bewoners wordt gelaten.

'Er is geen sprake van vorm van inspraak en afstemming met ons als inwoners over de aard en wijze van i invoering', moppert Theo Oostenrijk in een brief aan burgemeester en wethouders (B en W). 'Deze brief heeft nadrukkelijk een toonzetting van een mededeling', aldus het voormalige gemeenteraadslid in het schrijven.

Daarin vraagt hij zich verder af wie daarvoor groen licht heeft gegeven, omdat het gemeentelijk beleid normaal gesproken is dat het laatste woord is aan de bewoners. Als bij een enquête over betaald parkeren meer dan de helft van de wijkbewoners daarvóór is, dan wordt het daadwerkelijk ingevoerd.

Maar, zo blijkt uit het antwoord van B en W, in Stadswerven is dat anders. De gemeenteraad sorteerde daar al in 2005 op voor en drie jaar later werd er daadwerkelijk toe besloten. Daar werd toen al voor gekozen, zodat bij de bouw parkeren op eigen terrein afgedwongen kon worden. 'Alle bewoners hadden op de hoogte kunnen zijn', aldus B en W.