Dordt en gebroeders De Witt centraal in tv-serie 'Het Rampjaar 1672'

Bij het geboortehuis van Johan en Cornelis de Witt aan de Grotekerksbuurt worden in de uitzending, die vanaf 22.20 uur wordt vertoond op NPO2, de gebeurtenissen in die maanden op een rij gezet.

Saskia Lensink, die veel heeft geschreven over deze periode en over Maria van Berckel, neemt de kijker mee terug in de tijd en laat de kijker het bewuste document zien.

In de zevendelige geschiedenisserie reconstrueert de redactie van Andere Tijden (NTR) de gebeurtenissen die leidden tot het Rampjaar 1672, dit jaar precies 350 jaar geleden. Hans Goedkoop is als voice-over de verteller. Het jaar 1672 is de geschiedenisboekjes ingegaan met de zin: 'het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos'. Maar wat gebeurde er nou precies in dat Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand lopen?