Qbuzz: Meer snelle bussen in spits, minder treinen in avonduren tussen Gorinchem en Geldermalsen

Meer snelle bussen in de spits van zowel Papendrecht als Alblasserdam naar Rotterdam, maar minder treinen tijdens rustige uren op de MerwedeLingelijn tussen Gorinchem en Geldermalsen. Dat zijn in een notendop de belangrijkste wijzigingen die vervoerder Qbuzz doorvoert in de nieuwe dienstregeling die op 11 december ingaat.

Reizigers kunnen dan de hele spits elke 7,5 minuut gebruikmaken van de R-net bussen 489 en 491 die Alblasserdam en Papendrecht verbinden met Rotterdam. Nu rijden deze bussen nog iets minder vaak. "We zien dat de reizigers deze bussen goed weten te vinden en dat ze in de spits altijd goed bezet zijn", zegt Qbuzz-woordvoerder Gea de Rie. Dat geldt niet voor de treinen van de MerwedeLingelijn die nu nog 's avonds en op zondagen elk half uur tussen Gorinchem en Geldermalsen rijden. "Soms zitten er nog geen tien mensen in deze treinen", legt De Rie uit. Voor Qbuzz is het reden om de treinen vanaf 11 december 's avonds na 20.30 uur en op zondagen nog slechts één keer per uur te laten rijden. Tussen Dordrecht en Gorinchem gaat de trein wel elk uur twee keer. StreekBuzz 192 komt helemaal te vervallen. Reizigers moeten voortaan gebruikmaken van de buslijnen 21, 92 en 488 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam. Een andere wijziging betreft snelBuzz 388 die in de avonden, weekenden en in de Kerst- en zomervakantie enkel tussen Utrecht en Sliedrecht Baanhoek rijdt en niet doorrijdt naar Rotterdam. StadsBuzz 2 in Dordrecht rijdt 's avonds na 19.00 uur en op zondagen niet meer in Dubbeldam. Als alternatief kunnen reizigers op stadsBuzz 5 bij halte Provincialeweg opstappen of gebruikmaken van de gratis deur-halte taxi. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

