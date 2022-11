Vervoersverbod pluimvee in Alblasserdam en Molenlanden

In de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden geldt een vervoersverbod van levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Dit omdat eerder deze week in Stolwijk, hemelsbreed binnen 10 kilometer afstand, de vogelgriep is vastgesteld bij een agrarisch bedrijf.

De ongeveer 23.000 leghennen van boer Martjan Snoek in Stolwijk zijn na de constatering van de vogelgriep geruimd. Molenlanden en Alblasserdam wijzen hun inwoners via hun gemeentesites op het ingestelde vervoersverbod. In sommige gevallen wordt ook het gevogelte op kinderboerderijen en bij hobbyboeren geruimd, maar Alblasserdam bijvoorbeeld geeft expliciet aan dat er voor kinderboerderij De Plantage niets verandert. Dit omdat de eenden en kippen al langere tijd in hun hokken vertoeven; bezoekers mogen daar ook niet komen. Virusverspreiding Momenteel geldt in heel het land een ophok- en afschermplicht, zowel voor professionals als hobbyhouders. Zo poogt men de kans op virusverspreiding te verkleinen. Europa kampt al sinds oktober vorig jaar met een enorme uitbraak van vogelgriep. Probleem daarbij is dat de ziekte ook door in het wild levende (water)vogels wordt verspreid. Mensen worden geadviseerd dode vogels in het wild niet aan te raken en de hond niet aan de beesten te laten komen. De locatie van dode vogels kan worden gemeld bij de gemeente. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

