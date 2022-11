Persoon op elektrisch fietsje negeert verkeersregels, belandt op motorkap van auto en raakt gewond

De hulpdiensten werden woensdag om iets na half zes 's middags opgeroepen voor een ongeval met letsel aan de Aquamarijnweg. De fietser raakte gewond en moest de ambulance in. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

De auto liep flink wat schade aan de motorkap en bumper op door de botsing. Het fietsje is in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van de politie valt het incident aan de fietser te wijten. "De persoon in kwestie negeerde meerdere verkeersregels."