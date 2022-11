Onderzoek: Dordrecht doet veel te weinig voor energiezuinige woningen

De gemeente Dordrecht doet veel te weinig als het gaat over energiezuinige woningen. In het woonbeleid staan amper concrete plannen of voorstellen. Ook moet er betere voorlichting komen over subsidies voor Dordtenaren die hun huis wil verduurzamen.

Dat concludeert de Rekenkamercommissie (RKC) Dordrecht, dat onderzoek heeft gedaan naar het Dordtse woonbeleid. Het landelijke beleid is gericht op energieneutrale woningen in 2030, bijvoorbeeld door betere isolatie en afsluiting van aardgas. Gemeente moeten woningeigenaren helpen bij die klus. Dordrecht doet dat samen met de andere Drechtsteden, die samen bezig zijn met plannen voor verduurzaming in de komende jaren.

Volgens de RKC worden plannen slechts 'zeer beperkt' op lokaal niveau (dus alleen voor Dordrecht) gemaakt en dat moet volgens de onderzoekers anders: 'Er zijn weliswaar doelen gesteld, maar die komen niet concreet en met duidelijke afspraken terug in het Dordtse woonbeleid.' En: 'De vertaling naar lokale termijn en middellange termijn doelstellingen laten te wenen over.'

Zo zouden er meetbare afspraken gemaakt moeten worden met woningcorporaties, die zelf ook vinden dat de gemeente sterker moet optreden om de particuliere woningvoorraad te verduurzamen: 'Duidelijke afspraken zijn nodig.' Verder stelt de RKC dat huiseigenaren beter geholpen moeten worden bij het aanvragen van subsidies, die bijdragen aan verduurzaming.

Veel huizenbezitters hebben geen idee waar ze recht op hebben als ze hun bezit willen verduurzamen, stellen de onderzoekers: 'De gemeente heeft in de afgelopen jaren twee subsidieregelingen uitgezet voor woningeigenaren voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Uit een kleine steekproef onder de bewoners blijkt echter dat 6 op de 10 bewoners geen duidelijk beeld heeft van de financieringsmogelijkheden die de gemeente biedt voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.'

Bijna de helft van de ondervraagde Dordtenaren in de steekproef (32 ondervraagden) weet niet of hij meer kan doen om zijn woning te verduurzamen, ondanks alle communicatie daarover vanuit het Stadskantoor en het Regionaal Energieloket.

Burgemeester en wethouders (B en W) wijzen als reactie op het onderzoek onder meer naar de Rijksoverheid, die landelijk prestatieafspraken heeft gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Woonbond en Aedes, de vereniging voor woningcorporaties: 'Het beleid ligt vast, afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties gaan meer over planning en uitvoering.'

B en W aangegeven in te zetten op een versnelde uitvoering van plannen voor energieneutraal wonen en schrijft verder aan de onderzoekers: 'We vinden het jammer dat het rapport slechts een beperkt aantal handreikingen meegeeft om onze ambitie en inzet nog beter te kunnen richten en/of uitvoeren.'

In de gemeente­raad worden met name vragen gesteld aan de hand van 'populaire' of op dat moment actuele onderwer­pen zoals de vijfde windmolen of de oplopende energie­prij­zen

Er is overigens niet alleen kritiek op B en W, maar ook op de gemeenteraad. Het RKC omschrijft die als 'reactief en weinig agenderend' bij dit thema: 'Vragen worden met name gesteld aan de hand van 'populaire' of op dat moment actuele onderwerpen zoals de vijfde windmolen of de oplopende energieprijzen.

Dordrecht heeft het voornemen om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Jarenlang was het rivier op 2050 gericht, maar met GroenLinks in het stadsbestuur is dat doel dit jaar naar voren gehaald. 'Gezien de aangekondigde versnelling van de verduurzaming van de stad zal de gemeente Dordrecht de komende jaren alle zeilen bij moeten zetten.'