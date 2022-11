Nog eens drie Stolpersteine gelegd in Dordrecht, project met herinneringssteentjes bijna klaar

Het project Stolpersteine nadert zijn einde in Dordrecht. Maandag worden weer drie steentjes, die herinneren aan in de oorlog omgebrachte joden, gelegd.

De zogeheten 'struikelsteentjes' worden deze keer gelegd ter nagedachtenis aan de drie vermoorde leden van de Dordts-joodse familie Van der Meusen. Dit hangt samen met de presentatie in de Stadsbibliotheek op dezelfde dag van het boek Geruisloos verdwenen uit de bibliotheekgeschiedenis; verhalen over het lot van de ontslagen Joodse bibliotheekmedewerkers.

Een hoofdstuk daarin is gewijd aan Salomon van der Meusen, die huiswacht was in Dordtse bibliotheek. Schrijver Mark Deckers geeft die ochtend een lezing in de bieb aan de Groenmarkt. De steentjes komen ter hoogte van het adres Houttuinen 13, destijds de woning van de Van der Meusens op een steenworp afstand van de bibliotheek.

Salomon of Solomon Barend van der Meusen werd geboren in 1873 en bleef tot zijn dood in vernietigingskamp Auschwitz op 7 december 1942 vrijgezel, net zoals zijn zussen Rosetta (1874) en Esther (1879). Zij zijn iets eerder vermoord, ook in Auschwitz, op 23 november 1942.

Op donderdag 1 december worden elders in de Dordtse binnenstad nog eens twaalf steentjes in de stoep gemetseld. In het voorjaar volgen de laatste negen struikelstenen. Dan zijn er in Dordrecht, in bijna tien jaar tijd, meer dan tweehonderd geplaatst.