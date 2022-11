High Five Foundation verwent kinderen met nieuwe outfits, een bioscoopbezoek én cadeaus van de Sint

Een gloednieuwe outfit, de haren strak in de lak en voor wie het wilde de nagels in een mooi kleurtje. De High Five Foundation legde vanmorgen weer tientallen kinderen compleet in de watten tijdens een ‘Make Over Day’. Sinterklaas kwam ook nog even om de hoek gluren, mét cadeautjes.

De Dordtse High Five Foundation zet zich al jaren in voor kinderen die het thuis minder breed hebben. Dat doet ze door evenementen als deze te organiseren, of geld in te zamelen om daar kadootjes van te kopen voor de kinderen die zijn aangesloten. De Make Over Day van zaterdag begon met het uitzoeken van nieuwe kleding bij de Primark. Nadat de kinderen helemaal in het nieuw gestoken waren, ging de groep naar bioscoop The Movies om te shinen op de rode loper. De jongste kinderen doken daarna gelijk de bioscoop in om een film te kijken, voor de oudere kinderen lag er een bioscoopbon klaar zodat ze zelf naar de film kunnen op een later moment. De ochtend werd afgesloten met een bezoekje van niemand minder dan Sinterklaas - mét een goedgevuld zak met cadeaus - en een portie poffertjes voor iederen. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen