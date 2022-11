Dordrecht wint rechtszaken rondom villawijk Vlijweide, ontwikkelaar kan aan de slag

Dordrecht kan doorgaan met de ontwikkeling van Vlijweide, de villawijk in een groen getijdengebied aan de Noordendijk.

De gemeente heeft twee kort gedingen gewonnen die projectontwikkelaars hadden aangespannen omdat ze de aanbesteding hadden verloren. Daardoor mag Dordrecht de bouw van de wijk gunnen aan de winnende ontwikkelaarscombinatie Wayland Real Estate en Pure Development. In december stelt de raad het nieuwe bestemmingsplan vast voor het voormalige scholencomplex, waarna de ontwikkelaar aan de slag kan.

Dordrecht had Vlijweide vorig jaar aanbesteed toen de gemeente erachter kwam dat dit Europees had moeten gebeuren. Ze zette de aanbesteding stop, maar werd deze zomer teruggefloten door het gerechtshof. Dat oordeelde dat de aanbesteding toch volgens de regels was verlopen en de gemeente een terechte winnaar had aangewezen.

Daar waren twee verliezende ontwikkelaars het niet mee eens en zij spanden een kort geding aan. Een consortium uit Amsterdam wilde de wijk in drie in plaats van de afgesproken twee fases bouwen en meer dan het maximum van 70 villa’s. Dat was niet volgens de regels en daarom heeft de gemeente die inschrijving terecht ongeldig verklaard, aldus de rechter.

In het plan van een ontwikkelaar uit Oud-Beijerland zouden de villa’s meer dan de toegestane hoeveelheid lawaai te verduren krijgen. Ook dat leidde tot een terechte uitsluiting, oordeelde de rechter.

Wethouder Maarten Burggraaf is blij dat verschillende rechters nu hebben bevestigd dat de aanbesteding toch zorgvuldig is geweest. ,,Wel erg jammer dat door de procedures vertraging is ontstaan, maar we kunnen nu gelukkig doorpakken”, zegt hij.

Een van de verliezende ontwikkelaars heeft wel aangekondigd in hoger beroep te gaan.