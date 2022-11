Gorinchem en Dordrecht scoren voldoende voor ‘toiletvriendelijkheid’

De Toiletalliantie, een koepel van circa 30 maatschappelijke organisaties inclusief de Maag Lever Darm Stichting, pleit er daarom voor dat in stadscentra en recreatiegebieden als parken om de 500 meter een toilet moet zijn. Thonon: "Dat is nog in lang niet alle gemeenten het geval en daarom blijven we strijden voor voldoende toiletten voor iedereen." Het Zeeuwse Veere mag zich in 2022 de meest toiletvriendelijke gemeente van het land noemen.