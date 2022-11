Groot vuurwerkspektakel tijdens jaarwisseling op het Drierivierenpunt keert terug

In 2019 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst een grote vuurwerkshow op de plek waar via het water Papendrecht en Zwijndrecht samenkomen. Het spektakel werd toen geïntroduceerd, omdat de binnenstad vuurwerkvrij werd. Het siervuurwerk trok veel publiek, en keerde in 2020 dan ook terug. Dordrecht stak vele tienduizenden euro's in de eerdere shows, daar waar Zwijndrecht eerst twee jaar lang moest discussiëren om geld vrij te maken en Papendrecht de hand op de knip hield.