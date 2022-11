Kees van der Spek gespreksleider Dordts congres over cybercrime

Online criminaliteit zoals oplichting en hacken neemt toe. Zeker ook in het bedrijfsleven. Om ondernemers weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit wordt er op 29 november een congres gehouden over dit onderwerp in het Postillion Hotel in Dordrecht. Gespreksleider is misdaadjournalist Kees van der Spek.

Samen met de Dordtse wethouder Maarten Burggraaf opent Van der Spek het congres. Ondernemers uit de Drechtsteden kunnen gratis deelnemen. Daarna legt een vertegenwoordiger van ROC Mondriaan uit wat een aanval met ransomware voor deze onderwijsinstelling heeft betekend. Een cybercrimespecialist vertelt over risico's en maatregelen: de praktijk wijst namelijk uit dat ondernemers die slachtoffer worden van cybercrime vaak onvoldoende maatregelen hebben genomen om hun bedrijf hiertegen te beschermen. Verder gaat de politie in op de aanpak van cybercriminelen en het doen van aangifte. De aanwezige ondernemers kunnen ook vragen stellen aan de sprekers en aan een verzekeringsspecialist. Het congres 'Better safe than sorry' duurt van 18.45 tot 21.00 uur. Aanmelden via bettersafethansorry.nu. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

