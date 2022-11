Meerdere personen raken gewond bij remactie bus in Dordrecht

De buschauffeur van lijn 7 naar Sterrenburg moest op de Spuiboulevard in Dordrecht hard op zijn rem trappen om een botsing met een auto te voorkomen. Hierbij raakten meerdere personen gewond. Ook is bij de remactie een glasplaat in de bus kapot gegaan, waardoor de vloer van bus bedekt raakte met glasscherven.