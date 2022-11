Meerdere leerlingen onwel door vreemde lucht in schoolgebouw

Even na half twee kwamen bij de hulpdiensten meldingen binnen dat er een vreemde lucht werd geroken in het gebouw aan de Wielingenstraat. "Het zou gaan om enkele leerlingen die onwel waren geworden'', vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. "De school is daarna meteen ontruimd.'' De leerlingen worden ondertussen opgevangen in een sporthal. Niemand hoefde volgens de woordvoerder voor verdere behandeling naar het ziekenhuis.